В Краснодаре арестовали полицейского, которого обвиняют в смерти задержанного мужчины

Преступление произошло 1 июля 2021 года в одном из отделов полиции столицы Кубани. В феврале этого года подозреваемому предъявили обвинение.

По версии следствия, 31-летний оперуполномоченный уголовного розыска отдела полиции Прикубанский округа УМВД по Краснодару дважды ударил в живот задержанного по подозрению в краже мужчину. Пострадавший получил тупую травму живота. После побоев его отпустили домой. Вечером того же дня мужчина умер возле одного из многоквартирных домов на улице Тургенева от внутрибрюшного кровотечения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По факту смерти мужчины возбудили уголовное дело. В расследовании принимали участие следователи СКР и сотрудники ОРЧ (СБ) краевого управления МВД России. Им удалось собрать доказательства причастности полицейского к смерти мужчины.

После этого полицейского задержали. В его отношении возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Подозреваемому предъявили обвинение и поместили под домашний арест. Расследование продолжается.

«В настоящее время сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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