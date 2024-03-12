Житель Новороссийска выплатил 1 млн рублей по алиментам, чтобы избежать колонии

Мужчина долгое время не выплачивал алименты своей несовершеннолетней дочери, поэтому приставы запросили в регистрирующих органах и банках информацию о наличии имущества или счетов.

На все запросы пришли отрицательные ответы, а мужчина продолжал не выплачивать алименты либо присылать их не в полном объеме.

Судебные приставы привлекли неплательщика к административной ответственности, а мировой судья назначил 60 часов обязательных работ. Даже после отбытия наказания отношения к родительским обязанностям мужчина не изменил.

Неплательщика вызвали на прием и объяснили, что, если тот и дальше не будет выплачивать алименты, ему грозит уголовная ответственность по статье 157 УК РФ. Тогда должник попросил предоставить ему расчет и спустя неделю выплатил всю сумму долга в размере 1,1 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

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