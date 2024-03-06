Житель Кубани выплатил более 1 млн рублей алиментов после принудительных работ

Недобросовестный отец долгое время не платил алименты на содержание двух детей. В итоге сумма долга превысила 1 млн рублей.

В отделении судебных приставов по Кореновскому и Выселковскому районам возбудили исполнительное производство о взыскании алиментов. Однако мужчина продолжил уклоняться от своих обязанностей.

Должника ограничили в праве на выезд за пределы России, затем — в праве на управление автомобилем, но и это не заставило его погасить долги. Тогда суд приговорил должника к 70 часам обязательны работ.

Отбыв наказание, мужчина пришел в отделение судебных приставов и сообщил, что получил хороший урок. Он полностью погасил задолженность в сумме свыше 1 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Читайте также: житель Кубани погасил долг по алиментам, чтобы избежать колонии.