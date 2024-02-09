Житель Кубани погасил долг по алиментам, чтобы избежать колонии

Недобросовестный отец из Успенского района долгое время уклонялся от выплаты алиментов на содержание ребенка. Сумма долга составила 317 тыс. рублей.

Мужчина нигде не работал, имущества, которое можно было взыскать для погашения долга, у него также не было.

Приставы привлекли его к административной ответственности. Должник был направлен на исправительные работы, однако, отработав несколько десятков часов на благо общества, продолжил уклоняться от обязанностей. Тогда на него завели уголовное дело. Материал направили в Успенский районный суд. Мужчине грозило наказание до одного года колонии.

В суде уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон — накануне судебного заседания мужчина погасил долг в полном объеме. Его бывшая супруга заявила об отсутствии претензий со своей стороны, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

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