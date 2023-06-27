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Житель Новороссийска вынес из чужого дома квадрокоптер, велосипед и смартфон

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-novorossijska-vynes-iz-chuzhogo-doma-kvadrokopter-velosiped-i-smartfon
Житель Новороссийска вынес из чужого дома квадрокоптер, велосипед и смартфон
Фото t.me/propolice_nvrsk

С заявлением о краже в полицию Новороссийска обратилась жительница станицы Раевской. Женщина рассказала, что ненадолго ушла из дома и, вернувшись, обнаружила, что пропали квадрокоптер, мобильный телефон и велосипед.

По подозрению в совершении кражи полицейские задержали 26-летнего местного жителя. Молодой человек воспользовался отсутствием хозяев, вошел в дом через незапертую дверь и вынес имущество. Квадрокоптер он даже успел продать.

На подозреваемого завели уголовное дело. За кражу ему грозит до шести лет колонии. В настоящее время он находится под стражей, сообщает пресс-служба УМВД России по Новороссийску.

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