В Анапе мужчина ранил приятеля ножом и заставил выдать пароль от банковского приложения

Преступление произошло 17 июня 2022 года. В июне этого года суд вынес приговор в отношении 33-летнего мужичины, которого обвиняли в покушении на убийство, разбое и краже.

По данным следствия, житель Анапы пришел в гости к 46-летнему знакомому в его частный дом. Там во время конфликта он несколько раз ударил хозяина дома ножом, затем забрал его мобильный телефон и насильно получил у пострадавшего пароль от приложения банка. После этого злоумышленник ушел, забрав ноутбук и велосипед. Пострадавшему вовремя оказали помощь, его жизнь спасли.

Возбудили уголовное дело. Суд назначил обвиняемому 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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