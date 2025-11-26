Житель Новороссийска украл у работодателя 3,3 млн рублей, подделывая чеки

В Новороссийске задержали 60-летнего менеджера коммерческой фирмы по подозрению в мошенничестве.

Мужчина, будучи менеджером коммерческой фирмы, несколько лет предоставлял в бухгалтерию поддельные чеки по покупке пластиковых тар для компании. Злоумышленник значительно завышал стоимость и число товаров, часть которых на самом деле не покупал.

Ущерб компании составил порядка 3,3 млн рублей. Похищенные средства 60-летний житель Новороссийска потратил. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодаре обманувшая клиентов бизнес-леди получила 7 лет. С 2018 по 2022 год женщина получила от клиентов более 17 млн рублей на покупку дорогостоящих комплектов мебели, предметов интерьера и аксессуаров. Цена за один комплект доходила до 4 млн рублей. Предпринимательница обманула покупателей — ни мебели, ни возврата средств они не увидели.

Подпишись, здесь всегда интересно.