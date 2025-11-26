В Краснодаре обманувшая клиентов на 17 млн рублей бизнес-леди получила 7 лет
Приговор женщине, уже отбывающей наказание за мошенничество, вынес Ленинский районный суд Краснодара.
Согласно материалам суда, с 2018 по 2022 год женщина получила от клиентов более 17 млн рублей на покупку дорогостоящих комплектов мебели, предметов интерьера и аксессуаров. Цена за один комплект доходила до 4 млн рублей. Предпринимательница обманула покупателей — ни мебели, ни возврата средств они не увидели.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.
Ранее за совершение аналогичных преступлений в 2023 году бизнес-леди уже была осуждена Геленджикским городским судом на 2 года 6 месяцев лишения свободы и в 2024 году Ялтинским городским судом за 15 эпизодов мошенничества.
Женщина уже отбывает назначенное наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком 6 лет. Суд в Краснодаре признал ее виновной в совершении трех эпизодов мошенничества и приговорил к лишению свободы на 3 года 6 месяцев.
Также суд сложил имеющийся у женщины приговор суда Крыма и окончательно назначил лишение свободы на 7 лет в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
