В Краснодаре обманувшая клиентов на 17 млн рублей бизнес-леди получила 7 лет

Приговор женщине, уже отбывающей наказание за мошенничество , вынес Ленинский районный суд Краснодара.

Согласно материалам суда, с 2018 по 2022 год женщина получила от клиентов более 17 млн рублей на покупку дорогостоящих комплектов мебели, предметов интерьера и аксессуаров. Цена за один комплект доходила до 4 млн рублей. Предпринимательница обманула покупателей — ни мебели, ни возврата средств они не увидели.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Ранее за совершение аналогичных преступлений в 2023 году бизнес-леди уже была осуждена Геленджикским городским судом на 2 года 6 месяцев лишения свободы и в 2024 году Ялтинским городским судом за 15 эпизодов мошенничества.

Женщина уже отбывает назначенное наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком 6 лет. Суд в Краснодаре признал ее виновной в совершении трех эпизодов мошенничества и приговорил к лишению свободы на 3 года 6 месяцев.

Также суд сложил имеющийся у женщины приговор суда Крыма и окончательно назначил лишение свободы на 7 лет в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

