Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Краснодаре обманувшая клиентов на 17 млн рублей бизнес-леди получила 7 лет

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-obmanuvshaya-klientov-na-17-mln-rublej-biznes-ledi-poluchila-7-let
В Краснодаре обманувшая клиентов на 17 млн рублей бизнес-леди получила 7 лет
Скриншот видео t.me/opskuban

Приговор женщине, уже отбывающей наказание за мошенничество, вынес Ленинский районный суд Краснодара.

Согласно материалам суда, с 2018 по 2022 год женщина получила от клиентов более 17 млн рублей на покупку дорогостоящих комплектов мебели, предметов интерьера и аксессуаров. Цена за один комплект доходила до 4 млн рублей. Предпринимательница обманула покупателей — ни мебели, ни возврата средств они не увидели.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Ранее за совершение аналогичных преступлений в 2023 году бизнес-леди уже была осуждена Геленджикским городским судом на 2 года 6 месяцев лишения свободы и в 2024 году Ялтинским городским судом за 15 эпизодов мошенничества.

Женщина уже отбывает назначенное наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком 6 лет. Суд в Краснодаре признал ее виновной в совершении трех эпизодов мошенничества и приговорил к лишению свободы на 3 года 6 месяцев.

Также суд сложил имеющийся у женщины приговор суда Крыма и окончательно назначил лишение свободы на 7 лет в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Читайте также: приезжий обманул покупателей авто на 38 млн рублей в Краснодаре и еще двух городах. Житель иностранного государства обманул четверых граждан под предлогом поставки автомобилей из-за рубежа.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях