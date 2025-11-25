Приезжий обманул покупателей авто на 38 млн рублей в Краснодаре и еще 2 городах

Житель иностранного государства обманул четверых граждан под предлогом поставки автомобилей из-за рубежа.

По версии следствия, 43-летний мужчина представлялся руководителем известной крупной сетевой компании, занимающейся поставками транспортных средств организациям. Мужчина сообщал, что ради исключения готов сотрудничать и с физическими лицами. Под этим предлогом он обещал жителям Краснодара, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга доставить из другого государства новые иномарки, в том числе автобусы, на 38 млн рублей.

В качестве оплаты заказов он принимал криптовалюту или переводы в рублях на банковский счет своей супруги. Некоторое время мужчина находился на связи с покупателями, отправлял им фотографии якобы приобретенных для них машин, но каждый раз переносил срок поставки «из-за проблем с таможенным оформлением».

Также установили причастность мужчины к хищению 3 млн рублей. Деньги он взял в долг у жителя Краснодара под залог квартиры, принадлежащей его матери и супруге.

Иностранцу грозит до девяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

