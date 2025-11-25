В Сочи три года колонии получил инвестменеджер, обманувший 157 человек

Приговор в отношении сотрудника инвестиционной компании по делу о мошенничестве, совершенном организованной группой, вынес Центральный районный суд Сочи.

По данным суда, менеджер инвесткомпании «СитиТрейд» с сообщниками под предлогом внесения гражданами в кассу компании денег обещали им возврат и выплаты процентов в размере от 11% до 18% ежемесячно. Так по фиктивным договорам займа они похитили деньги у 157 жителей Москвы, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Сочи и других городов.

Головной офис компании находился в Москве. В обязанности обвиняемого входило выполнение поручений организаторов, размещение рекламы, встречи с потенциальными клиентами компании.

Суд назначил мужчине 3 года 3 месяца колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

