На Кубани суд взыскал 9,5 млн рублей с экс-бухгалтеров армавирского СИЗО

Краснодарский краевой суд огласил приговор в отношении двух бывших бухгалтеров СИЗО-2 в Армавире, обвиняемых в крупном мошенничестве.

Установили, что в период с 2017 по 2022 годы сотрудницы снимали деньги в банкоматах, но не вносили их в кассу учреждения. Ущерб от их действий составил 9,5 млн рублей.

Суд поддержал позицию ФСИН о том, что действия женщин способствовали крупному хищению бюджетных денег, и обязал экс-бухгалтеров возместить ущерб в полном объеме.

Параллельно продолжается уголовный процесс по факту финансовых злоупотреблений в СИЗО. В Армавирском городском суде рассматривается уголовное дело об особо крупном мошенничестве — общий ущерб бюджету оценивается в 90 млн рублей. В качестве подсудимых в процессе — бывший главный бухгалтер следственного изолятора и ее подчиненная.

По версии следствия, женщины незаконно переводили бюджетные средства учреждения на определенные счета для последующего хищения. Кроме того, они регулярно получали наличность, которую не вносили в кассу. Для сокрытия преступной схемы злоумышленницы подделывали бухгалтерские документы, пишет «Ъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», бывших бухгалтеров СИЗО будут судить за хищение 90 млн рублей в Краснодарском крае.

