Житель Новороссийска украл из коллекции друга пистолет-пулемет времен войны
Происшествия
06.03.2023 15:38
За кражу музейного экспоната, хранившегося в частой коллекции, 41-летнему мужчине грозит до пяти лет колонии.
По данным следствия, мужчина похитил из дома своего знакомого пистолет-пулемет времен Великой Отечественной войны. Подозреваемого задержали на автовокзале недалеко от его дома. Пистолет-пулемет изъяли и вернули законному владельцу. По заключению эксперта, оружие является списанным и к стрельбе не пригодно.
На злоумышленника завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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