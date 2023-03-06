Житель Новороссийска украл из коллекции друга пистолет-пулемет времен войны

За кражу музейного экспоната, хранившегося в частой коллекции, 41-летнему мужчине грозит до пяти лет колонии.

По данным следствия, мужчина похитил из дома своего знакомого пистолет-пулемет времен Великой Отечественной войны. Подозреваемого задержали на автовокзале недалеко от его дома. Пистолет-пулемет изъяли и вернули законному владельцу. По заключению эксперта, оружие является списанным и к стрельбе не пригодно.

На злоумышленника завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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