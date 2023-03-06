Два молодых грузчика украли драгоценности на 280 тыс. рублей при переезде в Краснодаре
Местный житель воспользовался услугой грузоперевозок и через несколько дней после переезда заметил пропажу шкатулки с ювелирными изделиями. Он обратился за помощью в полицию.
Общая сумма украденных драгоценностей составила 280 тыс. рублей. Выяснилось, что украшения украли двое грузчиков 18 и 23 лет, которые перевозили вещи мужчины из квартиры. Они успели продать похищенные ювелирные изделия. Их задержали и доставили в отдел полиции, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД Краснодара.
На молодых людей завели уголовное дело. За кражу чужого имущества им грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас парни находятся под подпиской о невыезде.
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