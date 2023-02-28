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Бездомный украл два сноуборда и сдавал их в аренду в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bezdomnyj-ukral-dva-snouborda-i-sdaval-ih-v-arendu-v-sochi
Бездомный украл два сноуборда и сдавал их в аренду в Сочи
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

О пропаже двух сноубордов из комнаты хранения спортинвентаря в полицию сообщил 43-летний сотрудник проката в Красной Поляне. Ущерб мужчина оценил в 90 тыс. рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и установили круг лиц, имевших доступ к комнате хранения.

Им удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 35-летний мужчина, находящийся в Сочи без определенного места жительства. Злоумышленника задержали, сноуборды вернули владельцу.

Выяснилось, что подозреваемый сдавал похищенные сноуборды в аренду. Полученными деньгами он распоряжался по своему усмотрению.

На мужчину завели уголовное дело за кражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

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