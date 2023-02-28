Бездомный украл два сноуборда и сдавал их в аренду в Сочи
О пропаже двух сноубордов из комнаты хранения спортинвентаря в полицию сообщил 43-летний сотрудник проката в Красной Поляне. Ущерб мужчина оценил в 90 тыс. рублей.
Полицейские осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и установили круг лиц, имевших доступ к комнате хранения.
Им удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 35-летний мужчина, находящийся в Сочи без определенного места жительства. Злоумышленника задержали, сноуборды вернули владельцу.
Выяснилось, что подозреваемый сдавал похищенные сноуборды в аренду. Полученными деньгами он распоряжался по своему усмотрению.
На мужчину завели уголовное дело за кражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.
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