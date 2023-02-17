Забрали деньги и травмат: в Крымске двое пьяных мужчин обокрали летнюю кухню

За кражу 38 и 39-летнему жителям Крымска грозит до семи лет лишения свободы.

По данным следствия, пьяные мужчины пробрались в чужую летнюю кухню, сорвав навесной замок. Из кармана куртки, оставленной хозяином, они вытащили 60 тыс. рублей. После этого один из злоумышленников нашел ключ от металлического сейфа. Из него сообщники забрали еще 10 тыс. рублей и травматический пистолет.

Общую сумму ущерба потерпевший оценил в 80 тыс. рублей. Подозреваемых задержали, на них завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Мужчины находятся под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодаре будут судить мужчину, ограбившего салон сотовой связи на 1,2 млн рублей.