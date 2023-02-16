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В Краснодаре будут судить мужчину, ограбившего салон сотовой связи на 1,2 млн рублей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-budut-sudit-muzhchinu-ograbivshego-salon-sotovoj-svyazi-na-1-2-mln-rublej
В Краснодаре будут судить мужчину, ограбившего салон сотовой связи на 1,2 млн рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции Краснодара завершили расследование уголовного дела в отношении 60-летнего местного жителя о краже сотовых телефонов на 1,2 млн рублей.

По данным следствия, мужчина срезал металлическую решетку на окне подсобки офиса продаж одного из операторов сотовой связи. Он проник в помещение, нашел ключи от сейфа и похитил около 100 сотовых телефонов и деньги, после чего скрылся. Общая сумма ущерба превысила 1,2 млн рублей.

Возбудили и расследовали уголовное дело о краже. Расследование завершили. Материалы дела передали в суд, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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