В Краснодаре будут судить мужчину, ограбившего салон сотовой связи на 1,2 млн рублей
Происшествия
16.02.2023 09:50
В полиции Краснодара завершили расследование уголовного дела в отношении 60-летнего местного жителя о краже сотовых телефонов на 1,2 млн рублей.
По данным следствия, мужчина срезал металлическую решетку на окне подсобки офиса продаж одного из операторов сотовой связи. Он проник в помещение, нашел ключи от сейфа и похитил около 100 сотовых телефонов и деньги, после чего скрылся. Общая сумма ущерба превысила 1,2 млн рублей.
Возбудили и расследовали уголовное дело о краже. Расследование завершили. Материалы дела передали в суд, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.
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