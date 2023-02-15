Три преступления за ночь: жителя Ейска будут судить за грабеж, кражу и угон
За три преступления 31-летнему мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
По данным следствия, мужчина ночью на одной из станций техобслуживания в Ейске отобрал у охранника мобильный телефон и скрылся. После этого во дворе одной из многоэтажек он похитил из припаркованной машины женский рюкзак с вещами, документами и деньгами. Далее внимание злоумышленника привлекла иномарка, припаркованная возле частного дома. Он проник в салон, завел двигатель с помощью оставленного владельцем чип-ключа и поехал в станицу Должанскую.
По пути мужчина не справился с управлением, врезался в дерево, а потом в забор дома. Там злоумышленник бросил поврежденную машину.
Подозреваемого задержали, на него завели уголовное дело за грабеж, кражу и угон машины. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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