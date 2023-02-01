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В Анапе пьяный мужчина угнал «Жигули» и сжег машину возле кладбища

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-pyanyj-muzhchina-ugnal-zhiguli-i-szheg-mashinu-vozle-kladbishha
Фото t.me/OMVD_Anapa_news

С заявлением об угоне ВАЗ-21074 в полицию Анапы обратился местный житель.

Личность подозреваемого установили с помощью системы видеонаблюдения «Купол». Злоумышленником оказался ранее судимый 37-летниий местный житель. Мужчину задержали.

Выяснилось, что он, находясь в состоянии опьянения, заметил в районе Южного рынка на улице Краснодарской машину. В замке зажигания был ключ, и мужчина решил похитить автомобиль. На угнанной машине он доехал до кладбища на улице Шевченко. Там он поджег автомобиль, чтобы скрыть следы преступления.

На подозреваемого завели уголовное дело за угон и поджог. Обе статьи предусматривают максимальное наказание до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Анапе.

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