В Анапе пьяный мужчина угнал «Жигули» и сжег машину возле кладбища
С заявлением об угоне ВАЗ-21074 в полицию Анапы обратился местный житель.
Личность подозреваемого установили с помощью системы видеонаблюдения «Купол». Злоумышленником оказался ранее судимый 37-летниий местный житель. Мужчину задержали.
Выяснилось, что он, находясь в состоянии опьянения, заметил в районе Южного рынка на улице Краснодарской машину. В замке зажигания был ключ, и мужчина решил похитить автомобиль. На угнанной машине он доехал до кладбища на улице Шевченко. Там он поджег автомобиль, чтобы скрыть следы преступления.
На подозреваемого завели уголовное дело за угон и поджог. Обе статьи предусматривают максимальное наказание до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Анапе.
Читайте также: мужчина залил электролитом иномарку жительницы Абинска, которая мешала ему помириться с бывшей.
- В Новороссийске хирурги достали из пищевода 3-летнего мальчика двухрублевую монету
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
- Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
- Представители Абрамовича опровергли информацию о передаче им Украине 3 млрд долларов
- ПФК «Кубань» объявил о трансфере полузащитника, осужденного в Швеции за наркотики
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России