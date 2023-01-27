Мешала помириться с бывшей: мужчина залил электролитом иномарку жительницы Абинска

Ущерб от действий подозреваемого составил 84 тыс. рублей. За умышленное повреждение автомобиля ему грозит до двух лет лишения свободы.

По данным следствия, 28-летний житель Абинского района пришел в магазин, где работала его бывшая девушка, чтобы выяснить отношения. Но коллега его экс-подруги отказалась позвать девушку. Она пригрозила вызвать охрану. Выйдя на улицу, молодой человек заметил машину девушки и облил иномарку электролитом. Жидкость разъела покрытие на крыше, капоте и багажнике.

На подозреваемого завели уголовное дело. В настоящее время его расследование завершили, дело передали в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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