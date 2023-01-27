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Мешала помириться с бывшей: мужчина залил электролитом иномарку жительницы Абинска

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/meshala-pomiritsya-s-byvshej-muzhchina-zalil-elektrolitom-inomarku-zhitelnitsy-abinska
Мешала помириться с бывшей: мужчина залил электролитом иномарку жительницы Абинска
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Ущерб от действий подозреваемого составил 84 тыс. рублей. За умышленное повреждение автомобиля ему грозит до двух лет лишения свободы.

По данным следствия, 28-летний житель Абинского района пришел в магазин, где работала его бывшая девушка, чтобы выяснить отношения. Но коллега его экс-подруги отказалась позвать девушку. Она пригрозила вызвать охрану. Выйдя на улицу, молодой человек заметил машину девушки и облил иномарку электролитом. Жидкость разъела покрытие на крыше, капоте и багажнике.

На подозреваемого завели уголовное дело. В настоящее время его расследование завершили, дело передали в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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