Мешала помириться с бывшей: мужчина залил электролитом иномарку жительницы Абинска
Происшествия
27.01.2023 13:18
Ущерб от действий подозреваемого составил 84 тыс. рублей. За умышленное повреждение автомобиля ему грозит до двух лет лишения свободы.
По данным следствия, 28-летний житель Абинского района пришел в магазин, где работала его бывшая девушка, чтобы выяснить отношения. Но коллега его экс-подруги отказалась позвать девушку. Она пригрозила вызвать охрану. Выйдя на улицу, молодой человек заметил машину девушки и облил иномарку электролитом. Жидкость разъела покрытие на крыше, капоте и багажнике.
На подозреваемого завели уголовное дело. В настоящее время его расследование завершили, дело передали в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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