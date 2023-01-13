В Краснодарском крае местный житель поджег иномарку, чтобы отомстить обидчику
Происшествия
13.01.2023 15:48
Преступление произошло в Брюховецком районе. Поджигатели нашли и возбудили уголовное дело.
В полицию позвонила местная жительница и сообщила, что припарковала свою машину около дома, а через время автомобиль подожгли. Сумма ущерба превысила 380 тыс. рублей.
По подозрению в поджоге задержали 33-летнего жителя станицы Переясловской. В отделе выяснилось, что мужчина поссорился с сыном женщины и решил отомстить. Он поджег картон и подложил его под бампер автомобиля.
Возбудили уголовное дело об умышленном повреждении имущества. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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