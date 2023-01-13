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В Краснодарском крае местный житель поджег иномарку, чтобы отомстить обидчику

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-mestnyj-zhitel-podzheg-inomarku-chtoby-otomstit-obidchiku
В Краснодарском крае местный житель поджег иномарку, чтобы отомстить обидчику
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло в Брюховецком районе. Поджигатели нашли и возбудили уголовное дело.

В полицию позвонила местная жительница и сообщила, что припарковала свою машину около дома, а через время автомобиль подожгли. Сумма ущерба превысила 380 тыс. рублей.

По подозрению в поджоге задержали 33-летнего жителя станицы Переясловской. В отделе выяснилось, что мужчина поссорился с сыном женщины и решил отомстить. Он поджег картон и подложил его под бампер автомобиля.

Возбудили уголовное дело об умышленном повреждении имущества. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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