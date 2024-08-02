Житель Новороссийска ударил мужчину ножом в живот из-за спора о ПДД

За причинение тяжкого вреда здоровью 26-летнему жителю Новороссийска грозит до 10 лет колонии.

С сообщением о драке двух мужчин на одной из улиц города в полицию Новороссийска сообщил случайный свидетель. Он рассказал, что в ходе конфликта один из мужчин ударил оппонента ножом в живот.

Прибывшие на место полицейские задержали 26-летнего местного жителя. Пострадавшего 54-летнего мужчину госпитализировали. С места происшествия правоохранители изъяли туристический нож со следами бурого цвета. Нож отправили на экспертизу.

Выяснилось, что конфликт произошел из-за спорной ситуации на дороге и разногласий в трактовке правил дорожного движения.

На подозреваемого завели уголовное дело. Ему грозит до 10 лет колонии. В настоящее время мужчина находится под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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