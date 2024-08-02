СК возбудил дело против хулигана с ножом, в которого стреляли на улице Анапы

Инцидент произошел 1 августа на одной из улиц города-курорта.

По версии следствия, 63-летний житель Иркутской области грубо нарушал общественный порядок. К нарушителю подошли правоохранители, но в какой-то момент турист достал нож и начал им угрожать. На законные требования прекратить противоправные действия и положить нож на землю злоумышленник никак не реагировал.

После нескольких предупредительных выстрелов в воздух росгвардейцы выстрелили нарушителю в ногу. Дебошира госпитализировали. Сейчас мужчина находится в больнице под охраной, ему оказывают необходимую медпомощь. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело об угрозе применении насилия в отношении представителя власти по ст. 318 УК РФ и хулиганстве ст. 213 УК РФ.

Следователи осмотрели место происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», полицейские при проверки инцидента с умышленным уничтожением имущества выявили мужчину, приметы которого совпадали с ориентировкой. Возможный подозреваемый увидел полицейских и попытался сбежать. Злоумышленник достал нож и начал им размахивать.

Сотрудники Росгвардии потребовали положить нож на землю. Нарушитель проигнорировал требования и стал сокращать дистанцию с правоохранителями, направив нож в их сторону. Один из росгвардейцев сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух и применил табельное оружие, ранив злоумышленника в ногу.