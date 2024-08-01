Неадекватного мужчину с ножом задержали на улице в Анапе

Инцидент произошел 1 августа на одной из улиц города-курорта.

Сотрудники полиции в рамках проверки инцидента об умышленном уничтожении или повреждении имущества выявили мужчину, приметы которого совпадали с ориентировкой. Возможный подозреваемый увидел полицейских и попытался сбежать.

Злоумышленник достал нож. При задержании он не реагировал на требования правоохранителей прекратить противоправное поведение. Совместно с сотрудниками Росгвардии вооруженного прохожего обезвредили. Полицейские вызвали на место скорую помощь и до приезда врачей подручными средствами наложили задержанному жгут. Прибывшие медики госпитализировали мужчину.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном порядке, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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