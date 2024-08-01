Водитель маршрутки угрожал коллеге ножом на остановке в Сочи

Инцидент произошел на остановке Театральной в Центральном районе Сочи.

О произошедшем сообщили в соцсетях очевидцы. По их словам, водители пассажирских автобусов № 43 поссорились из-за того, что оба подъехали в одно время на одну остановку. Один из водителей подошел к автобусу своего конкурента, чтобы выяснить отношения. В этот момент второй водитель, не выходя из маршрутки, достал кухонный нож и начал им размахивать перед перед коллегой-конкурентом.

Нарушителей задержали сотрудники полиции. В отделе оба водителя пояснили, что не поняли друг друга из-за «специфики работы».

«Участковые Центрального отдела полиции составили в отношении буянов административные протоколы по статье 20.1 КоАП и поместили их в камеру для задержанных. Сейчас по данному факту полицейскими проводится проверка», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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