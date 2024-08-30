Житель Новороссийска пытался сжечь Пионерскую рощу

Патрулируя улицы в Южном районе Новороссийска, сотрудники ППС обратили внимание на задымление в Пионерской роще.

Пионерская роща является особо охраняемой территорией муниципального значения. Полицейские отправились к месту предполагаемого пожара. В роще они обнаружили несколько горящих деревьев. Помимо этого, еще несколько стволов были обложены сухими ветками. Вызвав на место пожарных, правоохранители обследовали ближайший район.

Вскоре они задержали 41-летнего местного жителя. В сумке мужчины обнаружили средство для розжига и зажигалку. Подозреваемого доставили в отдел полиции.

На мужчину завели уголовное дело. За уничтожение лесных насаждений ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Новороссийску.

Читайте также: мужчина и женщина поджигали машины в Краснодаре по указке аферистов.