МВД: мужчина и женщина поджигали машины в Краснодаре по указке аферистов

В Краснодаре мужчина и девушка облили горючим и подожгли несколько машин, которые находились на парковке жилого комплекса «Светлоград». То же самое они повторили с автомобилями около «Панорамы», и этот поджог попал на камеры видеонаблюдения.

На записи видно, как пара подходит к припаркованным машинам, затем оба осматриваются. Мужчина полил горючей смесью четыре легковушки и подпалил их — огонь охватил только один. Девушка в это время снимала все на телефон.

«Очевидцы говорят, что ликвидировать возгорание удалось только с приездом пожарных. Ущерб автомобилю значительный: побитые стекла, потемневший капот, разбитая фара», — сообщает корреспондент «Кубань 24» Мария Яцук.

Местные жители практически ничего не видели, но выдвинули свои версии произошедшего.

— Скорее всего, тут какая-нибудь неприязнь, либо с ума сошел. — Странно себя вели очень. Они даже и не прятались. Наверное, ими руководили. — Я думаю, это были пьяные, которые не работают или не учатся в школе.

По словам местного жителя, пожар потушили быстро. Окна квартиры мужчины выходят прямо на парковку, где и случился поджог, потому ему удалось снять тушение на камеру.

«Был сильный запах гари. Ребята среагировали очень оперативно: взяли шланг у садовника, поливать стали, останавливать транспорт, взяли огнетушитель. Когда приехали пожарные, ребята уже в принципе додели всю работу, почти все закончили», — вспоминает Михаил.

На место прибыли и полицейские. Они зафиксировали случившееся как поджог.

Позже в отдел УМВД России по Краснодару поступило еще одно аналогичное сообщение о возгорании трех машин на улице Красных Партизан. Поджигатели действовали по тому же сценарию, однако скрыться поджигателям не удалось — их поймали очевидцы и удерживали их до приезда правоохранителей.

«Прибывшие правоохранители задержали подозреваемых и доставили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанными оказались 42-летний местный житель и его 32-летняя знакомая. В отделе полиции злоумышленники рассказали, что стали жертвами телефонных аферистов, и под предлогом игры на бирже они перевели мошенникам в общей сумме более 6 млн рублей. Чтобы вернуть свои деньги, они вдвоем должны были поджечь автомобили, четко следуя инструкциям кураторов», — сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Краснодару.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества». Максимальный срок, который может грозить по ней, — до 5 лет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», двое неизвестных подожгли машины возле парка «Краснодар». В соцсети попали кадры с камеры наружного наблюдения, на которых видно, как 22 августа около 15:00 на улице Восточно-Кругликовской парень и девушка пытаются поджечь стоящие автомобили.