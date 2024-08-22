Двое неизвестных подожгли машины возле парка «Краснодар»

В соцсети попали кадры с камеры наружного наблюдения, на которых видно, как 22 августа около 15:00 на улице Восточно-Кругликовской парень и девушка пытаются поджечь стоящие автомобили.

На видео запечатлено, как к четырем припаркованным возле многоэтажки машинам подошли двое неизвестных. Один из них вылил на автомобили воспламеняющуюся жидкость, после чего поджег. После своих действий злоумышленники скрылись.

На место происшествия вызвали правоохранителей. Они установили, что повреждения получил автомобиль марки Nissan.

По факту поджога проводится проверка, устанавливаются личности злоумышленников и их мотивы. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Поджигателям грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: приезжий из Волгограда угнал автомобиль ВАЗ и поджег его в Сочи.