Приезжий из Волгограда угнал автомобиль ВАЗ и поджег его в Сочи

Житель Волгоградской области договорился с неоднократно судимым 38-летним другом угнать «ВАЗ-2114» в городе-курорте.

Подельник 21-летнего волгоградца вскрыл автомобиль и запустил двигатель, замкнув провода. Однако после мужчина ехать на угнанной машине отказался и ушел домой.

Приезжий же сел за руль «ВАЗа» и уехал. Вскоре он попал в аварию на улице Березовой. Чтобы скрыть следы пребывания в машине, он решил ее поджечь. Автомобиль полностью сгорел.

Угонщика задержали по месту временного проживания в Сочи, его подельника — на вокзале. Возбудили уголовное дело по факту уничтожения чужого имущества, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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