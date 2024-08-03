В Усть-Лабинске парень угнал иномарку, чтобы добраться домой в Адыгею

Об угоне Toyota Crown в полицию Усть-Лабинска сообщила местная жительница. Женщина рассказала, что припарковала машину возле дома, а ночью проснулась от звука запущенного двигателя.

Она также сообщила, что ее муж выбежал на улицу и попытался остановить угонщика. Однако злоумышленник скрылся на их автомобиле.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 20-летний житель Адыгеи. Молодого человека задержали по горячим следам в его доме в селе Белом. Угнанную машину нашли недалеко от его дома.

Выяснилось, что злоумышленник проник в незапертый автомобиль, запустил двигатель кнопкой старт-стоп и уехал на чужой машине домой. На молодого человека завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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