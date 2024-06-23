Житель Туапсинского района угнал «Жигули» и устроил ДТП

С заявлением об угоне ВАЗ-210740 в полицию Туапсинского района обратился местный житель. Мужчина рассказал, что оставил машину возле своего дома, ушел на работу, а вечером не обнаружил авто на месте.

Прибыв на место, правоохранители изучили запись с камеры видеонаблюдения, установленной на фасаде дома. Выяснилось, что в салон незапертой машины проник неизвестный, запустил двигатель и, двигаясь задним ходом, уехал. Полицейские отследили маршрут подозреваемого и установили, что уехал тот недалеко — врезался в припаркованную Honda, бросил «Жигули» и ушел пешком.

По подозрению в угоне задержали 27-летнего жителя поселка Новомихайловского. На мужчину завели уголовное дело. За угон ему грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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