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Житель Новороссийска прятал в своем доме 10 гранат

Происшествия
11.10.2022 09:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-novorossijska-pryatal-v-svoem-dome-10-granat
Житель Новороссийска прятал в своем доме 10 гранат
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сведения о том, что 54-летний местный житель может быть причастен к хранению боеприпасов, полицейские Новороссийска получили оперативным путем. При проверке информация подтвердилась.

Осмотрев домовладение подозреваемого правоохранители обнаружили 10 гранат. Экспертиза подтвердила, что изъятые предметы являются боеприпасами осколочного действия, предназначенными для поражения цели. Часть гранат характерны для времен Великой Отечественной войны. Остальные были изготовлены промышленным способом и пригодны для использования.

На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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