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Житель Кубани копал яму в огороде и нашел 4 авиабомбы и еще 348 боеприпасов времен войны

Происшествия
03.10.2022 17:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-kubani-kopal-yamu-v-ogorode-i-nashel-4-aviabomby-i-eshhe-348-boepripasov-vremen-vojny
Видео пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Всего нашли 5 авиабомб, 201 минометную мину, 111 разнокалиберных артиллерийских снарядов и 56 гранат.

В полицию позвонил житель села Киевского Крымского района и сообщил о том, что копал яму на заднем дворе своего частного дома и заметил подозрительные предметы, похожие на боеприпасы.

На место прибыли специалисты Росгвардии. Они идентифицировали снаряды, в числе которых были 4 осколочные авиабомбы SD-2 или «бомбы-бабочки» весом около 2 кг каждая, 56 ручных и винтовочных гранат, 183 минометные мины калибра 50 и 82 мм, 109 артиллерийских снарядов разного калибра. Всего из огорода вывезли 352 боеприпаса.

Еще 21 боеприпас нашли во время строительства дорог и при земляных работах в Северском, Темрюкском, Крымском районах и Геленджике.

Все бомбы и гранаты были уничтожены с соблюдением мер безопасности, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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