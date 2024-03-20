Житель Новороссийска прятал на чердаке пистолет, 560 патронов и наркотики

До 10 лет лишения свободы грозит 52-летнему жителю Новороссийска за незаконное хранение оружия и наркотиков.

По данным следствия, подозреваемый незаконно приобрел и хранил на чердаке своего дома пистолет «ТТ» и более 560 патронов разного калибра. Экспертиза подтвердила, что оружие и боеприпасы пригодны стрельбы.

Кроме того, в доме нашли пакеты с веществом растительного происхождения. Экспертиза определила, что это марихуана. Общий вес наркотика составил около 230 г. Также полицейские обнаружили две картонные коробки с частями конопли, общей массой свыше 130 г.

На мужчину завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ему грозит до 10 лет колонии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Сочи хозяйка аптеки прятала в стене туалета сильнодействующие лекарства.