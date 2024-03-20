В Сочи хозяйка аптеки прятала в стене туалета сильнодействующие лекарства

Информацию о том, что в одной из аптек Кудепсты продают сильнодействующие препараты без назначения врача, полицейские получили в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью».

При проверке в санузле аптеки под обшивкой стены полицейские нашли 669 блистеров с таблетками. Кроме того, полицейские задокументировали факт безрецептурной продажи психотропных веществ.

На хозяйку аптеки составили административный протокол за предпринимательскую деятельность с грубым нарушением требований лицензии. Ей грозит штраф до 200 тыс. рублей или закрытие аптеки на срок до 90 суток, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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