Наркокурьер пытался провезти на Кубань 4 кг «синтетики» в фонаре на крыше такси

Наркокурьера из Москвы задержали на стационарном посту ДПС «Кущевский» сотрудники полиции и УФСБ России по Краснодарскому краю.

Автомобиль такси марки Skoda Octavia под управлением 27-летнего жителя Московской области остановили для проверки документов.

При осмотре машины, правоохранители обнаружили в салоне пакет с прессованным веществом растительного происхождения, семь свертков с порошком светлого цвета, а также весы и упаковочный материал. Кроме того, в опознавательном фонаре такси, на крыше машины нашли еще один сверток с порошком.

Мужчину задержали. Экспертиза подтвердила, что порошок является мефедроном общей массой более 3,9 кг. Вещество растительного происхождения оказалось гашишем массой около 5 г.

Выяснилось, что подозреваемый купил наркотики через интернет и планировал сбыть их через «закладки» на территории Краснодара.

На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В настоящее время он находится под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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