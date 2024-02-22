Полицейские нашли мефедрон в грязном белье у домохозяйки в Сочи

Жительнице Лазаревского района Сочи за торговлю наркотиками грозит до 20 лет лишения свободы.

Пакетики с запрещенным веществом полицейские обнаружили в ходе обыска в квартире 42-летней домохозяйки в корзине с грязным бельем. Также они нашли электронные весы и упаковочный материал. Найденное вещество оказалось мефедроном. Общая масса изъятого наркотика составила около 30 граммов.

На женщину завели уголовное дело. Ей грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

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