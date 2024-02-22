Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Полицейские нашли мефедрон в грязном белье у домохозяйки в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsejskie-nashli-mefedron-v-gryaznom-bele-u-domohozyajki-v-sochi
Полицейские нашли мефедрон в грязном белье у домохозяйки в Сочи
Фото t.me/police_sochi

Жительнице Лазаревского района Сочи за торговлю наркотиками грозит до 20 лет лишения свободы.

Пакетики с запрещенным веществом полицейские обнаружили в ходе обыска в квартире 42-летней домохозяйки в корзине с грязным бельем. Также они нашли электронные весы и упаковочный материал. Найденное вещество оказалось мефедроном. Общая масса изъятого наркотика составила около 30 граммов.

На женщину завели уголовное дело. Ей грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

Читайте также: курьера с почти килограммом «синтетики» сняли с поезда на Кубани.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях