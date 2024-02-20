Курьера с почти килограммом «синтетики» сняли с поезда на Кубани

Наркокурьера из Москвы выявили на станции Кавказская в Кропоткине в поезде, следовавшем из Санкт-Петербурга в Махачкалу.

Во время стоянки поезда в подушке на спальном месте 30-летнего мужчины полицейские нашли четыре пакета с порошком. Подозреваемого доставили в дежурную часть, где в ходе личного досмотра полицейские обнаружили еще один полиэтиленовый пакет с белым порошком. Экспертиза подтвердила, что найденное вещество является мефедроном. Общая масса наркотика составила около 980 г.

Подозреваемый сообщил, что забрал «синтетику» из «закладки» извлек наркотики из тайника в Зеленограде Московской области и выступал в качестве курьера, выполняя инструкции через переписку в мессенджере с куратором.

Наркотики он планировал оставлять в закладках на территории Минеральных Вод в Ставропольском крае. Также выяснилось, что у мужчины уже имеется судимость за торговлю наркотиками.

На подозреваемого завели уголовное дело. Он находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Читайте также: в Краснодаре студентка вуза погибла от передозировки неизвестными веществами.