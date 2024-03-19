Житель Новороссийска пойдет под суд за татуировку с нацистской символикой

За пропаганду и демонстрацию нацистской символики 21-летнему жителю Новороссийска грозит до четырех лет лишения свободы. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, подозреваемый днем 28 сентября 2023 года на улице Дмитрия Шостаковича публично демонстрировал неограниченному кругу лиц свою татуировку на левой руке. Изображение является нацистской символикой.

Уточняется, что ранее молодой человек подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. На парня завели уголовное дело. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками краевого управления ФСБ.

На допросе подозреваемый во всем признался. Уголовное дело в ближайшее время направят в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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