В Краснодаре мужчину оштрафовали за дискредитацию ВС РФ и пропаганду нацизма

Прикубанский районный суд Краснодара вынес постановления о привлечении местного жителя к административной ответственности по семи материалам.

Установили, что мужчина разместил в своем канале в мессенджере лозунги, которые являются установленной атрибутикой приветствия украинских националистических организаций времен Второй мировой войны. За это краснодарцу назначили по 15 суток ареста за два материала.

Кроме того, мужчина неоднократно публиковал на своем канале сведения, дискредитирующие деятельность ВС РФ по защите интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. За 5 материалов суд признал его виновным и назначил штраф в размере 50 тыс. рублей по каждому правонарушению. Всего краснодарцу назначили 30 суток ареста и 250 тыс. рублей штрафа, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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