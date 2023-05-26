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Житель Новороссийска поджег подсобку в чужом дворе из неприязни к хозяйке

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-novorossijska-podzheg-podsobku-v-chuzhom-dvore-iz-nepriyazni-k-hozyajke
Житель Новороссийска поджег подсобку в чужом дворе из неприязни к хозяйке
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

С заявлением о поджоге подсобного помещения во дворе дома в полицию Новороссийска обратилась жительница села Южная Озереевка.

Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее судимый 38-летний местный житель. Мужчину задержали в его доме.

Выяснилось, что он поджег подсобку из личной неприязни к потерпевшей. Сумма ущерба от его действий составила около 200 тыс. рублей.

На подозреваемого завели уголовное дело. Ему грозит до двух лет колонии. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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