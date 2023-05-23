В Новопокровском районе мужчина убил знакомую и поджег ее квартиру, чтобы скрыть следы

Тело 32-летней жительницы станицы Новопокровской с признаками насильственной смерти обнаружили после тушения пожара в одной из квартир дома на улице Советской ночью 21 мая.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи установили круг общения женщины и обратили внимание на ее 31-летнего знакомого. С этим мужчиной ее видели в ночь на 20 мая в одном из станичных кафе.

В ходе допроса мужчина признался в убийстве и рассказал, что, встретив женщину в кафе, предложил ей уехать вместе, но она уехала не с ним. После этого подозреваемый пришел к ее дому, убедился, что ее там нет и через окно пробрался в квартиру.

Когда женщина вернулась домой, они поссорились. В ходе конфликта мужчина ударил женщину рукой по голове. Она упала. Чтобы скрыть следы, злоумышленник перенес женщину на кровать, замыл следы крови на полу и поджег лежащий на кровати плед. После он забрал ключи и ушел. Следующей ночью он вернулся и увидел, что на окнах квартиры нет следов пожара. Тогда подозреваемый зашел в квартиру, поджег вещи и ушел домой.

Возгорание заметили соседи и вызвали пожарных, которые, погасив огонь, обнаружили труп. В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу. Назначен комплекс судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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