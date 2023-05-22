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Пьяный мужчина убил приезжего в заброшенном доме в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyanyj-muzhchina-ubil-priezzhego-v-zabroshennom-dome-v-krasnodare
Пьяный мужчина убил приезжего в заброшенном доме в Краснодаре
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Преступление произошло 17 мая на улице Кирова в Пашковском жилом массиве.

По версии следствия, в тот день 36-летний житель Лабинского района вместе со знакомыми пришел в заброшенный дом и начал пить там спиртное. В этот момент из другой комнаты к ним вышел 61-летний уроженец Волгограда, который временно жил в доме. Между ними возник конфликт. Во время ссоры мужчина сильно избил пожилого оппонента руками и ногами по голове и туловищу. Затем он взял строительный блок и дважды ударил им лежащего мужчину по голове.

От полученных травм пожилой мужчина погиб на месте. Очевидцы вызвали на место правоохранителей. Убийцу задержали возле месте преступления при попытке скрыться.

На местного жителя завели уголовное дело об убийстве. Следователи собирают доказательства и устанавливают все обстоятельства преступления. Назначили проведение судебных экспертиз. Подозреваемого заключили под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: мужчина до смерти избил собутыльника палкой в центре Краснодара. Преступление произошло днем 16 мая возле одного из жилых домов на улице Садовой.

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