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Мужчина до смерти избил собутыльника палкой в центре Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-do-smerti-izbil-sobutylnika-palkoj-v-tsentre-krasnodara
Мужчина до смерти избил собутыльника палкой в центре Краснодара
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Преступление произошло днем 16 мая возле одного из жилых домов на улице Садовой.

По версии следствия, в тот день 45-летний мужчина вместе со своим 45-летним товарищем пил алкогольные напитки на улице. Между ними возник конфликт на бытовой почве. Во время ссоры мужчина сначала несколько раз ударил собутыльника по лицу и повалил на землю, а затем схватил палку и начал ей бить друга по голове. После этого злоумышленник скрылся.

В результате полученных травм мужчина скончался на месте. Прохожие обнаружили его труп и сообщили об этом правоохранителям. Оперативники в короткий срок установили личность и местонахождение преступника и задержали его на одной из улиц города.

На мужчину завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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