Пьяный мужчина убил соседку отверткой в многоэтажке Новороссийска

Преступление произошло 24 апреля в многоэтажке на улице Первомайской в Новороссийске

По данным следствия, 40-летний мужчина и 42-летняя женщина были соседями. Мужчина выпил и несколько раз приходил к соседке с различными просьбами. Он в очередной раз пришел к женщине, та устроила скандал. Произошел конфликт, во время которого мужчина достал отвертку и дважды ударил оппонентку в шею. От полученных ранений пострадавшая скончалась. Злоумышленник похитил ювелирные украшения и сдал их в ломбард, а деньги потратил.

Вечером домой вернулась мать погибшей. Она и нашла тело дочери. В ходе следственных действий женщина сообщила следователю о том, что в тот день дочь по телефону говорила ей, что сосед несколько раз приходил к ней домой, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Во время допроса подозреваемый сознался в преступлении. Решается вопрос о заключении его под стражу. Назначены экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.

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