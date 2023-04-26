В Сочи приезжий мужчина во время конфликта выстрелил из ружья в дверь соседнего дома

В дежурную часть отдела полиции Хостинского района позвонили местные жители и сообщили о том, что в Юбилейном переулке слышны выстрелы.

Полицейские прибыли на место и установили, что происходит конфликт между ранее судимым 37-летним приезжим из Челябинской области, временно проживающим в Сочи, и соседкой. О предварительным данным, во время ссоры мужчина из хулиганских побуждений выстрелил, предположительно, из охотничьего ружья в дверь соседнего дома. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские при силовой поддержке спецподразделения ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю задержали злоумышленника. У него в доме нашли две единицы оружия, конструктивно схожих с охотничьим ружьем, патроны к ним, электрошокер и три ножа. Документов на хранение оружия у мужчины не было.

Возбудили уголовное дело о хулиганстве. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.

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