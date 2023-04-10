Суд отправил на 2 года в колонию мужчину, который устроил стрельбу возле ночного клуба в Краснодаре
Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда в апреле рассмотрела материалы уголовного дела о хулиганстве в отношении жителя Краснодара.
По данным следствия, 30 сентября 2021 года в Краснодаре возле ночного клуба «Прайм» мужчина на фоне конфликта с неустановленным мужчиной выстрелил в воздух из травматического пистолета. Он перезарядил пистолет и погнался за убегающим оппонентом и выстрелил еще раз. Стрелявшего пытались остановить находившиеся возле ночного клуба свидетели. Злоумышленник дважды выстрелил в одного из них, не причинив вред здоровью, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Возбудили уголовное дело о хулиганстве. Первомайский районный суд Краснодара назначил подсудимому 2 года лишения свободы условно.
Прокуратура обжаловала приговор в Краснодарский краевой суд. Судебная коллегия отменила условное осуждения и заменила его на реальное лишение свободы на 2 года в колонии общего режима. Подсудимого взяли под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу.
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