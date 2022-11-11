Житель Новороссийска поднял со дна моря старинное пушечное ядро
Общество
11.11.2022 15:01
Необычную находку местный житель обнаружил на дне моря в районе пляжа Алексино в Новороссийске.
По всей видимости, на дне ядро провело много времени — оно проржавело в нескольких местах и поросло водорослями. Мужчина предположил, что находка относится, как минимум, к ХVIII веку.
Сдавать старинное ядро на металлолом он счел недопустимым и решил передать его в музей.
«Старинный артефакт сдавать на металл — это кощунство», — сказал житель Новороссийска.
В новороссийском историческом музее-заповеднике заинтересовались находкой. Однако для определения ее ценности и возраста потребуется экспертиза, пишет «Наша газета. Новороссийск».
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