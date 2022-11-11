Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Житель Новороссийска поднял со дна моря старинное пушечное ядро

Общество
11.11.2022 15:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-novorossijska-podnyal-so-dna-morya-starinnoe-pushechnoe-yadro
Житель Новороссийска поднял со дна моря старинное пушечное ядро
Фото «Наша газета. Новороссийск»

Необычную находку местный житель обнаружил на дне моря в районе пляжа Алексино в Новороссийске.

По всей видимости, на дне ядро провело много времени — оно проржавело в нескольких местах и поросло водорослями. Мужчина предположил, что находка относится, как минимум, к ХVIII веку.

Сдавать старинное ядро на металлолом он счел недопустимым и решил передать его в музей.

«Старинный артефакт сдавать на металл — это кощунство», — сказал житель Новороссийска.

В новороссийском историческом музее-заповеднике заинтересовались находкой. Однако для определения ее ценности и возраста потребуется экспертиза, пишет «Наша газета. Новороссийск».

Читайте также: в Новороссийске ликвидировали 122 боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Появились подробности о герое популярного видео, дважды отбросившего от себя гранаты в окопе
Появились подробности о герое популярного видео, дважды отбросившего от себя гранаты в окопе
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
На Кубани прокуратура добилась увольнения из детсада сотрудника, в отношении которого возбуждали уголовное дело
На Кубани прокуратура добилась увольнения из детсада сотрудника, в отношении которого возбуждали уголовное дело
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Ставропольском крае школьник убил одноклассника на перемене из-за испачканного мелом пиджака
  2. В Краснодаре на улице Ставропольской пьяный мужчина упал под колеса трамвая и потерял палец
  3. В Краснодарском крае задержали подозреваемых в краже 60 млн рублей со счетов покойников
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Госдуме предложили запретить видеоигры, пропагандирующие жестокость
  6. Краснодарский оппозиционный депутат Азаров сбежал в Сербию и сдал мандат
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях