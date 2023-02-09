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Житель Новороссийска неделю искал сбежавших хаски и нашел их в «Пятерочке»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-novorossijska-nedelyu-iskal-sbezhavshih-haski-i-nashel-ih-v-pyaterochke
Видео t.me/ng_nov

В супермаркет «Пятерочка» на Анапском шоссе прибились две собаки породы хаски с ошейниками. Они лежали в торговом зале с грустным видом. Персонал не решился выгнать животных на улицу, где в тот момент бушевал норд-ост.

Один из удивленных покупателей рассказал в соцсетях о хаски в супермаркете. Благодаря этому их смог найти хозяин, который сразу приехал в магазин, поблагодарил сотрудников и забрал собак.

Мужчина рассказал, что хаски сбежали от него неделю назад, и он все это время пытался их найти. Собаки были очень рады встрече с хозяином, они запрыгнули в багажник его автомобиля и отправились домой, пишет «Наша Газета Новороссийск».

Читайте также: в Новороссийске порезавший собаку мужчина назвал свои действия самообороной. Инцидент произошел 5 февраля на Мысхакском шоссе, 71/1 в одном из подъездов многоэтажного дома.

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