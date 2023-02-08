Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Новороссийске порезавший собаку мужчина назвал свои действия самообороной

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-porezavshij-sobaku-muzhchina-nazval-svoi-dejstviya-samooboronoj
В Новороссийске порезавший собаку мужчина назвал свои действия самообороной
В Новороссийске порезавший собаку мужчина назвал свои действия самообороной

Инцидент произошел 5 февраля на Мысхакском шоссе, 71/1 в одном из подъездов многоэтажного дома.

После того, как видео опубликовали в соцсетях и СМИ, полиция начала проверку. Однако после публикации многие жители Новороссийска рассказали, что знают нападавшего. По их словам, он врач детской хирургии Горбольницы № 1 Новороссийска.

Сам нападавший рассказал, что собака не такая спокойная, как говорят жильцы дома.

«Эта собака нападала на меня уже дважды, второй раз — в составе из стаи из четырех собак. Она не такая спокойная и неопасная, как о ней говорят. Да, я ее порезал. И я понимаю, что поступил неправильно, осознал, что так делать не стоило. Нужно было обратиться в службу отлова собак», — поделился мужчина.

В пресс-службе Горбольницы № 1 прокомментировали, что на сегодняшний день этот человек их сотрудником уже не является, пишет «Наша газета Новороссийск».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», агрессивный мужчина с ножом напал на собаку. Как пишут городские паблики, пострадавшего пса знает весь дом. Его кормили и пускали в подъезд погреться. Псу обработали раны, он жив и находится под наблюдением волонтеров.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Ученые: ядро Земли остановилось, но пугаться не стоит
Ученые: ядро Земли остановилось, но пугаться не стоит
В Новороссийске и Геленджике разбушевался ураган: ситуация на Черноморском побережье
В Новороссийске и Геленджике разбушевался ураган: ситуация на Черноморском побережье
Досрочное освобождение криминального авторитета Шакро Молодого опровергли правоохранители Кубани
Досрочное освобождение криминального авторитета Шакро Молодого опровергли правоохранители Кубани
В СК возбудили дело после того, как мальчик из неблагополучной семьи на Кубани получил рану живота
В СК возбудили дело после того, как мальчик из неблагополучной семьи на Кубани получил рану живота
Из-за непогоды 8 февраля отменят занятия в школах Новороссийска и Геленджика
Из-за непогоды 8 февраля отменят занятия в школах Новороссийска и Геленджика
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  2. Врачи ампутировали обе стопы фигуристу Роману Костомарову
  3. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  4. Пенсионерка с провалами в памяти ночью во время урагана заблудилась в Новороссийске
  5. Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 7 тыс. человек
  6. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
Прямой эфир
Мы в соцсетях