В Новороссийске порезавший собаку мужчина назвал свои действия самообороной

Инцидент произошел 5 февраля на Мысхакском шоссе, 71/1 в одном из подъездов многоэтажного дома.

После того, как видео опубликовали в соцсетях и СМИ, полиция начала проверку. Однако после публикации многие жители Новороссийска рассказали, что знают нападавшего. По их словам, он врач детской хирургии Горбольницы № 1 Новороссийска.

Сам нападавший рассказал, что собака не такая спокойная, как говорят жильцы дома.

«Эта собака нападала на меня уже дважды, второй раз — в составе из стаи из четырех собак. Она не такая спокойная и неопасная, как о ней говорят. Да, я ее порезал. И я понимаю, что поступил неправильно, осознал, что так делать не стоило. Нужно было обратиться в службу отлова собак», — поделился мужчина.

В пресс-службе Горбольницы № 1 прокомментировали, что на сегодняшний день этот человек их сотрудником уже не является, пишет «Наша газета Новороссийск».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», агрессивный мужчина с ножом напал на собаку. Как пишут городские паблики, пострадавшего пса знает весь дом. Его кормили и пускали в подъезд погреться. Псу обработали раны, он жив и находится под наблюдением волонтеров.