Житель Новороссийска избил подростка из-за подозрения в поиске закладок

Инцидент произошел в южном районе города-героя.

По предварительным данным, 42-летний местный житель из хулиганских побуждений избил 17-летнего подростка.

Возбудили уголовное дело о побоях. Ход и результаты расследования находятся под контролем, сообщает пресс-служба УМВД по Новороссийску.

По данным соцсетей, инцидент произошел вечером 31 марта. Подросток гулял с собакой во дворе дома, когда на него сзади напал мужчина, схватил его за шею и ударил несколько раз ударил ногой в бедро, а после ударил по лицу и отшвырнул. Выяснили, что нападавшему показалось, что подросток ищет закладки с наркотиками, хотя на самом деле парень убирал за собакой и подсвечивал фонариком.

Мать подростка обратилась к председателю СК России Александру Бастрыкину. Она сообщила, что нападавший до сих пор не привлечен к ответственности, в связи с чем следственный комитет инициировал вопрос передачи дела в свое производство. Глава СК поручил провести проверку и предоставить доклад о ее предварительных и окончательных результатов, сообщает пресс-служба СК России.

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